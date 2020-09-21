Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.09.2020 (15:00)

В филиале Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» была поставлена блокадная пьеса Евгения Шварца «Одна ночь»

20 сентября в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в филиале Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» Творческим объединением «Образ» был поставлен спектакль по пьесе Евгения Шварца «Одна ночь».

Зрителями на этот раз были военнослужащие по призыву Вагановского гарнизона. Боль, тяжесть блокады, любовь к Отечеству и патриотизм прошли красной нитью через весь спектакль. Великолепная игра актеров, их высокий профессионализм были высоко оценены зрителями. Заведующий филиалом ЦВММ «Дорога жизни» В.С.  Березняцкий поблагодарил коллектив труппы и ее руководителя Наталью Павловскую за прекрасный памятный творческий подарок к недавно прошедшему дню образования музея и пожелал творческому коллективу дальнейших успехов в их сценической деятельности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Культура
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false