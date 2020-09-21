21.09.2020 (14:39)

На кораблях Ленинградской военно-морской базы стартовало учение по обнаружению и уничтожению подводных диверсантов

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота началось плановое двухдневное учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) корабельных сил объединения от подводных диверсионных групп условного противника.

В нем задействовано около 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, 5 единиц военной техники, к практическим действиям привлечено порядка 200 военнослужащих.

В рамках учения военнослужащие базы отработают мероприятия по тревоге, приготовлению кораблей к бою и походу. Дежурные корабли и катера, несущие вахту по противоподводно-диверсионной обороне, при помощи гидроакустических станций наблюдения за подводной обстановкой, проведут мероприятия по осмотру акватории и поиск подводных диверсантов в пунктах базирования и выполнят профилактическое гранатометание.

По завершении учения водолазные группы под водой произведут осмотр подводной части корпусов кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и различных повреждений.

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