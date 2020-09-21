21.09.2020 (13:30)

На СКШУ «Кавказ-2020» мотострелковые подразделения при поддержке инженерных подразделений и экипажей армейской авиации преодолели водные преграды

Соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» приступили к совершению маршей в районы сосредоточения.

Подразделения материально-технического обеспечения ЮВО за несколько часов навели паромную и понтонную переправы через реку шириной около 500 м, а также восстановили железнодорожный мост, ранее разрушенный авиацией условного противника.

При поддержке инженерных подразделений и экипажей армейской авиации мотострелковые подразделения преодолели водные преграды и продолжили марши в районы выполнения задач.

В ходе учения командиры подразделений отработают вопросы взаимодействия на марше и в районе выполнения учебно-боевой задачи. Особое внимание будет уделяться отработке действий подразделений противовоздушной обороны (ПВО) по отражению ударов авиации условного противника и взаимодействию с комплексами беспилотных летательных аппаратов.

На заключительном этапе учения состоятся боевые стрельбы из вооружения самоходных гаубиц «Мста-С», танков Т-72Б3, гранатометов и стрелкового оружия.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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