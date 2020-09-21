21.09.2020 (13:00)

В Абхазии с участием российских и абхазских военнослужащих начался этап стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020»

На территории Республики Абхазии в горах и на побережье Черного моря подразделения Южного военного округа (ЮВО) совместно с военнослужащими Министерства обороны, МЧС и СГБ республики приступили к проведению совместного стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

Более 1,5 тыс. военнослужащих и порядка 500 единиц различной военной техники были подняты по тревоге и совершили 150-километровые марши на полигоны Цабал и Нагвалоу в назначенные районы проведения учения.

Также в небо была поднята авиация 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО и Республики Абхазии в составе вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-8 и Ми-8АМТШ «Терминатор» с тактическим десантом на борту.

В течение недели российские и абхазские военные отработают задачи огневого поражения условного противника в горах и в зоне морского побережья под прикрытием армейской авиации.

Активная фаза учения пройдет на береговой линии, где военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских и подразделений ПВО отработают действия по обнаружению диверсионно-разведывательных групп незаконных вооруженных формирований и организуют оборону в ходе высадки десанта условного противника.

Завершающим этапом учения станет боевая стрельба из вооружения танков Т-72Б3 и БТР-82АМ по более чем 2 тыс. мишеням в горных районах кавказского хребта.

В общей сложности в маневрах на территории Республики Абхазия примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц различной современной техники совместных разнородных сил России и Абхазии. В частности, авиационные силы в составе российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и абхазских Ми-8, зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия С-300, танки Т-72Б3, новейшие БТР-82АМ, ПТРК «Штурм», САУ 2С3 «Акация», РСЗО «Град», 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы «Сани», машины связи на базе БТР-80, вездеходы на шасси КамАЗа и др.

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