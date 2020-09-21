21.09.2020 (12:53)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье начался полевой выход

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начался полевой выход с мотострелковым батальоном.

На начальном этапе полевого выхода около 350 военнослужащих совершили марш протяжённостью 40 километров на более 30 единицах бронетанковой и автомобильной технике в указанный район, где развернули полевой лагерь.

В рамках полевого выхода военнослужащие мотострелкового батальона отработают всевозможные действия на миротворческом посту при возникновении нештатной ситуации, а также будут отработаны вопросы взаимодействия личного состава поста с подразделением усиления при дестабилизации обстановки в Зоне безопасности. Занятия пройдут как днем, так и ночью.

Полевой выход мотострелкового батальона проходит в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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