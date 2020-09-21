21.09.2020 (12:40)

Зенитчики ЮВО и ВДВ в рамках СКШУ «Кавказ-2020» успешно поразили воздушные цели условного противника на полигоне Прудбой под Волгоградом

Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) и отдельного десантно-штурмового соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) в Волгоградской области в рамках проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» отразили нападение одиночных и групповых воздушных целей условного противника, а также обеспечили безопасность полетов своей авиации.

При выполнении огневых задач расчетами мобильных и переносных ЗРК применялись ракеты-мишени, имитирующие беспилотные и пилотируемые летательные аппараты на высотах до 6 км, тактические авиационные и зенитные ракеты, а также мишени, имитирующие зависающие вертолеты и наземную бронетехнику.

Для качественной оценки выполнения задач и определения возможностей расчетов на полигоне была создана максимально сложная мишенная обстановка. В воздух одновременно запускались до 8 скоростных аэродинамических целей, об их количестве и времени пуска расчетам заранее не сообщалось.

За время учения было отработано более 80 различных задач, обнаружено, сопровождено и условно уничтожено свыше 48 воздушных высокоскоростных и низколетящих целей.

Кроме этого, специалисты зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М1», операторы зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и расчеты новейших переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» выполнили задачи в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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