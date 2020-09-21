21.09.2020 (11:37)

Ритуал вручения Боевого знамени армии ВВС и ПВО Восточного военного округа состоялся на площади Славы в Хабаровске

На площади Славы в Хабаровске состоялся воинский ритуал, во время которого командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко вручил Боевое знамя Краснознаменной армии ВВС и ПВО ВВО командующему объединением ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенанту Владимиру Кравченко.

В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие объединения, ветераны военной службы, представители администрации края и воспитанники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», заслужившие это почётное право лучшими показателями в учёбе и ратном мастерстве.

Ритуалу предшествовала церемония крепления (прибивки) полотнища Боевого знамени к древку, прошедшая в торжественной обстановке в зале Воинской славы музея Восточного военного округа. Право забить первый знаменный гвоздь предоставили командующему армии ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенанту Владимиру Кравченко, а последующие – его заместителям и начальникам служб объединения.

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