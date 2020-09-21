Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.09.2020 (11:37)

Ритуал вручения Боевого знамени армии ВВС и ПВО Восточного военного округа состоялся на площади Славы в Хабаровске

На площади Славы в Хабаровске состоялся воинский ритуал, во время которого командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко вручил Боевое знамя Краснознаменной армии ВВС и ПВО ВВО командующему объединением ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенанту Владимиру Кравченко.

В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие объединения, ветераны военной службы, представители администрации края и воспитанники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», заслужившие это почётное право лучшими показателями в учёбе и ратном мастерстве.

Ритуалу предшествовала церемония крепления (прибивки) полотнища Боевого знамени к древку, прошедшая в торжественной обстановке в зале Воинской славы музея Восточного военного округа. Право забить первый знаменный гвоздь предоставили командующему армии ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенанту Владимиру Кравченко, а последующие – его заместителям и начальникам служб объединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Саперные подразделения Амурского объединения ВВО прошли месячный курс подготовки по изучению опыта минных войн современности
Специалисты войск связи ВВО в Забайкалье осваивают применение БЛА в качестве ретранслятора
Военнослужащие подразделения БПЛА ВВО навели огонь артиллерии на дальности более 15 км
Военнослужащие ВВО укрепляют гидротехнические сооружения в Еврейской автономной области и помогают жителям в ликвидации последствий паводка

Метки:
ПВО , Восточный военный округ , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false