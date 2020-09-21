21.09.2020 (11:32)

В Таджикистане завершилось учение с артиллеристами российской военной базы

Учение военнослужащих артиллерийских подразделений 201-й военной базы РФ завершилось в горах Таджикистана.

В ходе учения расчеты реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», самоходных артиллерийских гаубиц «Гвоздика», «Акация», а также буксируемых минометов «Сани» выполнили огневые задачи по нанесению одиночных и групповых огневых ударов по неподвижным и движущимся целям, имитирующим пехоту и бронированную технику условного противника на удалении от 2 до 15 километров. Всего было выполнено более 100 огневых задач. Целеуказания для артиллерии выдавались с беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Они же привлекались для объективного контроля результатов выполнения боевого упражнения.

В двухнедельном плановом учении, которое состоялось сразу на двух горных полигонах, Ляур и Самбули приняли участие более 700 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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