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21.09.2020 (11:28)

Подразделения военной полиции ЦВО провели плановую тренировку по защите военных объектов Екатеринбургского гарнизона

Военнослужащие подразделений военной полиции Центрального венного округа (ЦВО) провели плановую тренировку по защите военных объектов екатеринбургского территориального гарнизона.

В ходе практических действий военнослужащие регионального управления военной полиции и военных комендатур уральской столицы выдвинулись в район защищаемых объектов, где усилили дежурные подразделения противодействия терроризму и суточные наряды на контрольно-пропускных пунктах. В ходе тренировки также отрабатывались вопросы организации связи и взаимодействия с территориальными органами правопорядка. Подобные тренировки проводятся регулярно и направлены на повышение защищенности военных объектов.

Всего к учению привлекалось около 50 военнослужащих и 12 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военная полиция
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