21.09.2020 (12:00)

Противоминные силы соединения кораблей охраны водного района обеспечили безопасный выход в море основных сил Каспийской флотилии

Корабельная тральная группа Каспийской флотилии отработала проводку кораблей за тралами, поиск и уничтожение мин условного противника в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».

В ходе учения на полигонах Каспийского моря, базовые и рейдовых тральщики соединения кораблей охраны водного района Каспийской флотилии в составе тактической группы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания основных сил флотилии из пункта базирования и на переходе морем, в условиях применения условным противником минного оружия.

Экипажи тральщиков отработали задачи по поиску мин с использованием гидроакустических станций, по постановке контактных и неконтактных тралов.

Каспийцы осуществили проводку малых артиллерийских, ракетных и десантных кораблей за тралами и форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих, донных и якорных мин.

Также корабельная тральная группа в рамках учения осуществила попутный разведывательный поиск морских мин условного противника в указанных районах и фарватерах.

Всего в СКШУ «Кавказ-2020» задействовано около 40 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 3 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии, а также 10 летательных аппаратов.

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