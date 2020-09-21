21.09.2020 (11:30)

Общевойсковые соединения ЮВО отрабатывают на полигоне Ашулук тактику ведения боевых действий в пустынной местности

В рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полигоне Ашулук (Астраханская область) общевойсковые соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во взаимодействии с силами штурмовой и армейской авиации отрабатывают тактику ведения боевых действий в пустынной местности.

Мотострелковые и танковые подразделения проводят маневренные оборонительные действия в зоне ответственности. На этапе боевой стрельбы поразили мишени экипажи бронетранспортеров БТР-82А, танков Т-72БМ3 и самоходных артиллерийских установок «Мста-С».

Поддержку действиям пехоты оказывает штурмовая и армейская авиация Южного военного округа, осуществившая взлет с одного из аэродромов, расположенного на значительном расстоянии от района проведения тактического эпизода маневров.

Всего в СКШУ «Кавказ-2020» принимают участие около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС).

В практических действиях войск (сил) на полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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