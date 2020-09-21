21.09.2020 (11:00)

В Армении на полигоне Алагяз стартовал розыгрыш тактических действий армянских и российских подразделений в рамках СКШУ «Кавказ-2020»

В рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полигоне Алагяз в Армении стартовал розыгрыш боевых тактических действий подразделений российской военной базы и Минобороны Армении.

В розыгрыше практических действий с 21 по 26 сентября будут задействованы мотострелковые подразделения, авиация и ПВО ЮВО и Вооруженных сил Армении под руководством командующего объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна.

В ходе учения будут решаться задачи непосредственного управления подразделениями в ходе ведения совместных боевых действий.

Также будет проведена проверка степени готовности подразделений ЮВО к локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму, повышению взаимодействия органов управления и подразделений двух стран в решении задач по защите интересов и обеспечения военной безопасности.

Особенностью СКШУ в этом году является его проведение в условиях строгого соблюдения противоэпидемических мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Все участники будут находиться под наблюдением медицинских специалистов.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Армении привлечено более 1,5 тыс. человек и задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация двух стран.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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