21.09.2020 (10:28)

На Урале прошло двустороннее учение танковых полков ЦВО

Военнослужащие танковых полков танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в двустороннем тактическом учении с боевой стрельбой, завершившемся сегодня на полигоне в Челябинской области.

По замыслу учения, танковым полкам предстояло поочередно действовать друг против друга, отрабатывая нестандартные приемы ведения боевых действий: введение противника в заблуждение относительно истинного направления удара, скоростные марш-подходы и затягивание противника в огневые мешки.

В ходе активной части учения один танковый батальон имитировал ложное построение боевого порядка на направлении основного прорыва. В это время два других батальона скрытно переместились в глубину полосы обороны противника и ударили прямой наводкой в тыл другого полка, выступавшего в роли противника. Сценарий оборонительных действий учения был представлен эпизодами танковых засад с последовательным затягиванием условного противника в огневые мешки для срыва темпов наступления.

На завершающем этапе танкисты уральской танковой дивизии провели скоростные марш-подходы - маневры по ускоренному переходу из походного положения в боевой порядок для наступления. Завершилось учение уничтожением укрепленных и замаскированных объектов условного противника огнем из штатного 125-миллиметрового орудия танков Т-72Б3.

Всего к учению было привлечено более 500 военнослужащих и свыше 200 единиц бронетехники, в том числе модернизированные танки Т-72Б3.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит 3 танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

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