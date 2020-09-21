21.09.2020 (08:55)
Более 350 аварийных строений демонтировали специалисты инженерных подразделений в пострадавших от наводнения районах Иркутской области
Личный состав сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации, который прибыл в г. Тулун Иркутской области для оказания помощи администрации и жителям Тулунского района, демонтировал более 350 аварийных домов и хозяйственных построек.
Перед началом работ военные специалисты совместно с администрацией города провели рекогносцировку местности, определили очередность и объемы работ. Для демонтажа и сноса аварийных строений инженеры используют инженерную машину разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72. После чего при помощи инженерного путепрокладчика БАТ-2 и экскаватора проводятся мероприятия по выравниванию участков местности.
Сводный отряд из числа специалистов инженерных подразделений с военной специальной техникой прибыл в Тулунский район в конце августа. Все работы планируется завершить до 1 октября.