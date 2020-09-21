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21.09.2020 (08:50)

Российские штурмовики Су-25СМ применили авиационные бомбы и ракеты на учении в Киргизии

Экипажи самолетов Су-25СМ объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике, уничтожили укрепленный командный пункт условного противника фугасными авиационными бомбами, а также неуправляемыми ракетами в ходе стартовавшего летно-тактического учения на одном из авиационных полигонов в горах Средней Азии.

Штурмовики Су-25СМ по сигналу «тревога» выполнили парные взлеты с российского аэродрома «Кант». По полученным координатам летчики выполнили сброс 100-килограммовых фугасных авиационных бомб по мишеням, имитирующим укрепленный командный пункт. Кроме того, с пикирования выполнили пуски неуправляемых ракет по целям, имитирующим легко бронированную технику и живую силу условного противника. Полеты выполнялись на скоростях 700-750 км/ч и на высоте от 200 до 3000 метров.

Российские летчики выполняют полеты и применением средств авиационного поражения строго по соглашению с военным ведомством Киргизской Республики.

В учении задействовано четыре самолета Су-25 и около 40 человек летного и инженерно-технического состава.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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