21.09.2020 (08:40)

Учение минометных и противотанковых подразделений уральской танковой дивизии завершилось в Челябинской области

Расчеты 120-мм минометов «Сани» и противотанковых ракетных комплексов «Конкурс» танковой дивизии Центрального военного округа уничтожили живую силу и бронетехнику противника в ходе этапа с боевой стрельбой на полигоне в Челябинской области.

В ходе практического эпизода батарея 120-мм минометов «Сани» беглым огнем остановила продвижение живой силы условного противника на легкой бронетехнике, обеспечив продвижение своих войск в заданный район. Затем расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов «Конкурс» уничтожили одиночными и групповыми выстрелами танки и бронетранспортеры условного противника. Стрельба из ПТРК «Конкурс» велась на дальности от 1200 до 3000 метров.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.

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