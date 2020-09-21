21.09.2020 (08:40)
Учение минометных и противотанковых подразделений уральской танковой дивизии завершилось в Челябинской области
Расчеты 120-мм минометов «Сани» и противотанковых ракетных комплексов «Конкурс» танковой дивизии Центрального военного округа уничтожили живую силу и бронетехнику противника в ходе этапа с боевой стрельбой на полигоне в Челябинской области.
В ходе практического эпизода батарея 120-мм минометов «Сани» беглым огнем остановила продвижение живой силы условного противника на легкой бронетехнике, обеспечив продвижение своих войск в заданный район. Затем расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов «Конкурс» уничтожили одиночными и групповыми выстрелами танки и бронетранспортеры условного противника. Стрельба из ПТРК «Конкурс» велась на дальности от 1200 до 3000 метров.
В учении было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.