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21.09.2020 (08:30)

Саперные подразделения Амурского объединения ВВО прошли месячный курс подготовки по изучению опыта минных войн современности

На полигонах Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии проведены полевые выходы инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа. Главной особенностью практических занятий стала отработка задач по разминированию местности с учетом опыта действий российских саперов в Сирийской Арабской Республике. 

Саперными подразделениями был сделан упор на поиск и обезвреживание мин-ловушек, брошенных заминированных машин, фугасов различной сложности и других нестандартных взрывчатых устройств, при ведении инженерной разведки в ходе продвижения войск, а также сплошной очистке условных населенных пунктов.

На занятиях использовались современные комплекты разминирования ОВР-2 «Сокол», миноискатели «Коршун», а также другие саперных средства и инженерная техника.

Интенсивные занятия проводились в течение месяца. В них было задействовано более 500 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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