21.09.2020 (05:45)

Артиллерийские подразделения Восточного военного округа выполнили боевые стрельбы и ряд тактических задач на полигонах Приамурья

Артиллерийские подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа выполнили боевые стрельбы и ряд тактических задач на полигонах в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономии. Учения проведены в рамках конкурса по полевой выучке артиллерийских (реактивных, минометных) батарей имени маршала артиллерии Г.Е. Передельского.

В течение нескольких дней артиллеристские расчеты выполняли упражнения стрельб, отработали ряд нормативов по управлению огнем, а также перемещения и контрогневые маневры с учетом опыта современных военных конфликтов.

Кроме того, отработаны действия личного состава при налёте авиации противника, уход от ударов высокоточного оружия, преодоления участков условно зараженной местности, нападении диверсионно-разведывательных групп и другие вопросы боевого применения.

В конкурсе приняло участие более 600 военнослужащих и около 150 единиц вооружения и техники. По итогам состязаний в октябре комиссия Главного командования Сухопутных войск по сумме набранных баллов, полученных на тактических учениях, определит лучшее артиллерийское подразделение Вооруженных сил РФ.

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