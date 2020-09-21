21.09.2020 (08:15)
Специалисты войск связи ВВО в Забайкалье осваивают применение БЛА в качестве ретранслятора
С военнослужащими подразделений связи общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, началось тактико-специальное учение (ТСУ) на полигоне «Цугол».
В едином замысле ТСУ связисты отрабатывают учебно-боевые задачи на штатных современных средствах связи в различных режимах, а также с применением режима «ретрансляции», используя комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».
Особое внимание при проведении учения уделено обеспечению скрытого управления войсками при ведении радиообмена на штатных средствах связи.
В учении, которое продлится до конца этой недели, принимают участие около 150 военнослужащих, задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.
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