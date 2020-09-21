21.09.2020 (07:45)

Военнослужащие подразделения БПЛА ВВО навели огонь артиллерии на дальности более 15 км

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Забайкальском крае, навели огонь артиллерии на колонну военной техники условного противника в ходе учения.

В ходе выполнения задачи по ведению воздушной разведки расчетами комплексов с БПЛА «Орлан-10» было обнаружено перемещение колонны военной техники условного противника, совершающей марш по пересеченной местности. Координаты были переданы на командный пункт в режиме реального времени.

Для уничтожения противника были задействованы 152-мм гаубицы «МСТА-Б». Проведя необходимые расчеты, военнослужащие сосредоточенным огнем уничтожили технику «противника» на дальности более 15 километров. Контроль за поражением целей и корректировку ведения огня осуществляли расчеты комплексов с БПЛА.

В учении приняли участие более 200 военнослужащих, и было задействовано около 30 единиц военной техники.

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