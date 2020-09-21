21.09.2020 (06:45)

Новые образцы стрелкового оружия апробировали курсанты школы снайперов Восточного военного округа

В Хабаровском крае в ходе проведения тактических занятий курсанты школы снайперов Восточного военного округа апробировали новые образцы стрелкового оружия, поступившие на вооружение Восточного военного округа.

В ходе практических занятий военнослужащие опробовали новые образцы стрелкового оружия АК-74М ("Обвес сухопутных войск"), позволяющий в 1,5 раза повысить эффективность боевого применения оружия по критерию «частота поражения» на дальности до 300 метров.

Кроме того, курсанты изучили снайперскую винтовку СВ-98М и армейский снайперский винтовочный комплекс АСВК-М, калибра 12,7 мм, использующейся для поражения лёгкой бронированной военной техники.

Снайперские пары отработали элементы маскировки на деревьях, скрытное передвижение по лесной местности, бесшумные сигналы взаимодействия между отдельными подразделениями.

Кроме того, военнослужащие-снайперы научились с помощью канатных верёвок поднимать и опускать с высоты наиболее тяжёлые образцы снайперского оружия, такие как АСВК-М для улучшения мобильных качеств учебных групп при стрельбе из высотных зданий.

Особое внимание уделялось стрельбе из различных «неудобных» положений, а также выбору наиболее незаметных для условного противника мест ведения стрельбы.

Подготовка военнослужащих ведётся по трёхуровневой системе, в частности общевойсковая подготовка, специалист-снайпер и инструктор-снайпер.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице