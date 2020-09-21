21.09.2020 (06:15)

В Хабаровском крае спецназ ВВО захватил бронетехнику противника

В Хабаровском крае подразделения специального назначения Восточного военного округа в ходе тактико-специального учения блокировали и уничтожили группу «боевиков», двигавшихся на ранее захваченном бронеавтомобиле «Тигр».

В ходе практических действий спецназ, выполнив десантирование в назначенный район, организовал засаду на пути следования «боевиков».

Для ведения наблюдения и проведения доразведки целей применялись современные станции наземной разведки.

Помимо этого, были выполнены нормативы по погрузке личного состава в вертолеты Ми-8амтш соединения армейской авиации округа для дальнейшей переброски в заданный район.

Десантирование групп на парашютах Д-10 осуществлялось с вертолетов Ми-8АМТШ с высоты от 800 до 1000 метров.

После приземления в назначенном районе, парашютисты организовали засаду. В ходе скоротечного боя «противник» был уничтожен, а бронеавтомобиль и важные документы захвачены.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой, было использовано большое количество средств имитации и холостых боеприпасов.

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