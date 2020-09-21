21.09.2020 (07:15)

Военнослужащие ВВО укрепляют гидротехнические сооружения в Еврейской автономной области и помогают жителям в ликвидации последствий паводка

Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Еврейской автономной области (ЕАО), продолжают оказывать всестороннюю помощь жителям Ленинского района, пострадавшим от воздействия паводка. В результате критического переполнения русла реки Амур и его притоков, произошло перенасыщение влагой насыпных плотин вокруг села Ленинское, в результате этого происходит их частичный подмыв и возникают протечки паводковой воды сквозь тело плотины, что в любой момент может вызвать ее прорыв. Для своевременного выявления и укрепления аварийных участков дамбы, из числа военнослужащих созданы группы наблюдателей, которые несколько раз в день проводят осмотр состояния плотины по всей ее протяженности.

В случае выявления протечек, силами военнослужащих производится дополнительное укрепление проблемных мест дамбы мешками с песком. Кроме того, силами военнослужащих соединения, оказывается адресная помощь местным жителям сел Ленинское, Кукелево и Нижнеленинское, чьи дома и подворья попали под затопление. Оказывается, помощь в переноске бытовой техники, мебели, продуктов питания. Также военнослужащие помогают жителям, проживающим в частном секторе и отрезанным от основных дорог глубокими промоинами, возникшими в результате течения паводковых вод, возводить временные мостики и земляные насыпи, чтобы у людей появилась возможность выйти из своих домов.

Жителям, у которых вода до дома не дошла или ушла с придомовых участков военнослужащие помогают спускать вещи с чердака. Всего в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Ленинском районе ЕАО и близлежащих населенных пунктах участвует более 700 военнослужащих и 50 единиц техники. С начала работ, силами военнослужащих мотострелкового соединения в основание плотины уложено около 140 тысяч мешков с песком на участках общей протяженностью более 4,5 километров.

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