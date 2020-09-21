21.09.2020 (03:30)

Завершена буксировка по Северному морскому пути нового морского буксира для ТОФ «Андрей Степанов»

Современный морской буксир проекта 23470 «Андрей Степанов», построенный специально для Тихоокеанского флота, продолжает переход из Севастополя на Камчатку, где он войдет в состав отряда судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России. Уже завершена буксировка судна по Северному морскому пути. Прибытие буксира в Петропавловск-Камчатский запланировано на конец текущей недели.

В перечень основных задач новейшего судна входят проведение эскортных операций в дальней океанской зоне, перевозка грузов, обколка льда, проводка судов в акватории портов и постановка их к причалу, а также участие в поисково-спасательных и специальных операциях, в том числе в ликвидации последствий аварийных разливов нефти, снятии с мели кораблей и судов, тушении пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях.

Морской буксир «Андрей Степанов» является вторым в серии из двух буксиров проекта 23470, которые построены для нужд Министерства обороны РФ на ОАО «Ярославский судостроительный завод Судно имеет водоизмещение около 3200 тонн, автономность более 30 суток, дальность плавания свыше 3000 морских миль. Новый буксир имеет возможность для приёма палубного вертолёта.

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