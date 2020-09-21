21.09.2020 (03:45)

Псковские десантники - участники тактического учения «Славянское братство – 2020» посетили Брестскую крепость – герой

В рамках планового совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020», проходящего в эти дни на белорусском полигоне «Брестский», десантники Псковского гвардейского соединения ВДВ посетили Брестскую крепость – герой.

В ходе визита, российским военнослужащим рассказали о героической обороне крепости, которая продолжалась 32 дня. Стойкость и мужество защитников крепости вызывают восхищение у граждан всего мира по сей день, а для десантников это стало еще одним примером массового героизма, беззаветной любви к своей Родине и самопожертвованию.

Российские военнослужащие с большим интересом ознакомились с экспозициями в музее на территории крепости, осмотрели памятники героям – защитникам крепости, смогли узнать много нового из истории союзного государства.

Многие десантники Псковского соединения рассказали, что в их семьях также воевали с немецкими захватчиками деды и прадеды, в том числе и на территории Республики Беларусь. Это совместная победа нашего народа до сих пор оставляет неизгладимый след в памяти наших людей.

С 14 сентября с.г. на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь стартовало совместное белорусско-российское тактическоое учение «Славянское братство-2020».

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

В ходе учения белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Также пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования.

Учения «Славянское братство» регулярно проводятся с 2015 года.

Первое совместное тактическое учение десантников «Славянское братство» состоялось в 2015 году на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае.

В 2016 и 2019 годах учение проходило на полигонах «Орешац» и «Пескови» в Республике Сербия, в 2017 году на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь, в 2018 году учение снова прошло на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. В 2020 году учение принимает Белорусская сторона.

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран.

От Российской Федерации в учении принимали участие десантники Новороссийского (горного) и Псковского гвардейских десантно-штурмовых соединений, от ССО Республики Беларусь подразделения отдельных гвардейских десантно-штурмовых соединений из Витебска и Бреста, от Республики Сербия – подразделения специальной бригады Сербской армии.

В этом году учение пройдет в двухстороннем формате, в составе Сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

В 2020 году в учении примет участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

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