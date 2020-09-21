21.09.2020 (02:45)

Артисты Ансамбля песни и пляски ВДВ РФ дали концерт для участников совместного белорусско-российского тактического учения “Славянское братство - 2020”

В рамках культурно-художественного обслуживания участников белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020», концертной бригадой Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск России и вокально-инструментального ансамбля Витебского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций Республики Беларусь был дан концерт под символичным названием «Мы вместе!»

В ходе программы прозвучали любимые песни десантников двух стран, русские и белорусские народные песни. Своё мастерство показали артисты танцевальной группы и солисты-инструменталисты Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск России.

“Для нас большое событие выступать перед такой аудиторией”, - отметил начальник Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск подполковник Владислав Твердый, - “Мы всегда готовы быть там, где находятся наши войска, чтобы дарить нашим воинам отличное настроение и наши лучшие музыкальные произведения” - подчеркнул начальник Ансамбля.

По окончании концерта военные артисты рассказали об истории своих коллективов.

С 14 сентября с.г. на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020».

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

В ходе учения белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Также пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования.

Учения «Славянское братство» регулярно проводятся с 2015 года.

Первое совместное тактическое учение десантников «Славянское братство» состоялось в 2015 году на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае.

В 2016 и 2019 годах учение проходило на полигонах «Орешац» и «Пескови» в Республике Сербия, в 2017 году на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь, в 2018 году учение снова прошло на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. В 2020 году учение принимает Белорусская сторона.

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран.

От Российской Федерации в учении принимали участие десантники Новороссийского (горного) и Псковского гвардейских десантно-штурмовых соединений, от ССО Республики Беларусь подразделения отдельных гвардейских десантно-штурмовых соединений из Витебска и Бреста, от Республики Сербия – подразделения специальной бригады Сербской армии.

В этом году учение пройдет в двухстороннем формате, в составе Сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

В 2020 году в учении примет участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

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