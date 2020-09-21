21.09.2020 (03:15)

На Камчатке сформирован Центр военно-врачебной экспертизы

На базе военно-врачебной комиссии (ВВК) при военном комиссариате Камчатского края сформирован Центр военно-врачебной экспертизы (ЦВВЭ).

В Центре уже выполняют свои должностные обязанности 10 штатных медицинских специалистов, в том числе окулист, хирург, оториноларинголог, невролог, психиатр, стоматолог, терапевт и другие врачи.

Введение нового центра в штат военкомата позволяет полностью изменить систему медицинского освидетельствования в ходе призыва граждан на военную службу. Сотрудники центра будут проводить военно-врачебную экспертизу призывников для определения их годности к военной службе по конкретным военно-учетным специальностям, а также постановку на воинский учет и консультирование граждан.

В настоящее время ЦВВЭ уже приступил к проведению подготовительных мероприятий в рамках осенней призывной компании.

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