21.09.2020 (03:15)
На Камчатке сформирован Центр военно-врачебной экспертизы
На базе военно-врачебной комиссии (ВВК) при военном комиссариате Камчатского края сформирован Центр военно-врачебной экспертизы (ЦВВЭ).
В Центре уже выполняют свои должностные обязанности 10 штатных медицинских специалистов, в том числе окулист, хирург, оториноларинголог, невролог, психиатр, стоматолог, терапевт и другие врачи.
Введение нового центра в штат военкомата позволяет полностью изменить систему медицинского освидетельствования в ходе призыва граждан на военную службу. Сотрудники центра будут проводить военно-врачебную экспертизу призывников для определения их годности к военной службе по конкретным военно-учетным специальностям, а также постановку на воинский учет и консультирование граждан.
В настоящее время ЦВВЭ уже приступил к проведению подготовительных мероприятий в рамках осенней призывной компании.