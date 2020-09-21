21.09.2020 (00:30)

в рамках реализации Международного договора по Открытому небу совместная миссия Германии, Франции и Румынии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 21 по 25 сентября 2020 г. в рамках реализации Международного договора по Открытому небу совместная миссия Германии, Франции и Румынии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения АН-30 с аэродрома Кубинка.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения АН-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международного освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование иных технических средств, не предусмотренных договором.

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