Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.09.2020 (00:30)

в рамках реализации Международного договора по Открытому небу совместная миссия Германии, Франции и Румынии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 21 по 25 сентября 2020 г. в рамках реализации Международного договора по Открытому небу совместная миссия Германии, Франции и Румынии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения АН-30 с аэродрома Кубинка.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения АН-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международного освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование иных технических средств, не предусмотренных договором.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения ТУ-154М ЛК-1 над территорией Франции
Экипажи российских истребителей Су-30 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США над акваторией Черного моря
Истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО ЮВО поднялся в воздух для перехвата воздушной цели, приближающейся к государственной границе РФ

Метки:
НЦУО РФ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false