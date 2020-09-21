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21.09.2020 (00:15)

Российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения ТУ-154М ЛК-1 над территорией Франции

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в рамках реализации Международного Договора по Открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения ТУ-154М ЛК-1 над территорией Франции.

Наблюдательный полет над территорией Франции будет выполняться в период с 21 по 25 сентября 2020 г. с аэродрома Открытого неба Орлеан-Бриси. Максимальная дальность полета составит 2078 километров.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а французские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
НЦУО РФ
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