21.09.2020 (10:00)

Подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии совершили марш в районы сосредоточения в рамках СКШУ «Кавказ-2020»

Подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа в Дагестане, в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», подняты по тревоге, совершили марш на бронетехнике в районы сосредоточения и находятся в готовности выполнять задачи по предназначению.

На полигонах Турали и Аданак подразделения морской пехоты отработают задачи по подготовке и проведению противодесантной обороны побережья и высадки морского тактического десанта.

В районах сосредоточения развёрнуты командно-наблюдательные пункты, организовано сторожевое охранение, проведено инженерное оборудование обороняемых участков.

Артиллерийские подразделения морской пехоты в составе расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО Град) и буксируемых орудий (122 мм гаубиц Д-30) заняли огневые позиции в районе Зеленоморск с задачей обороны морского побережья и нанесения огневого поражения наступающих незаконным вооруженным формированиям.

Морские пехотинцы флотилии провели мероприятия по подготовке бронетранспортеров БТР-82А к высадке в составе морского десанта на необорудованный участок морского побережья, а также провели проверку герметичности, и готовности силовых узлов и агрегатов боевой техники к выполнению задач в море.

Всего к участию в СКШУ «Кавказ-2020» задействовано около 40 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 3 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии, а также 10 летательных аппаратов.

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