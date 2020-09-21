21.09.2020 (09:00)

На СКШУ «Кавказ-2020» создана многоуровневая система разведки

Воздушная группировка беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Тахион», «Форпост» позволяет непрерывно вести воздушную разведку для выявления и гарантированного уничтожения сил и средств условного противника.

Действуя в связке с комплексом разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец», оснащенным спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, беспилотные летательные аппараты с высокой степенью эффективности обеспечивают идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения.

КРУС «Стрелец» позволяет мобильным элементам разведки, оснащенным системой опознавания «свой-чужой», сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки, радиолокаторами и приборами прицеливания.

На тактическом уровне действует оптико-электронный комплекс «Ирония», поставленный на вооружение соединения спецназа Южного военного округа. Его применение позволяет круглосуточно и в любую погоду вести визуальную разведку и передавать координаты огневым средствам для уничтожения вооружения, военной техники и объектов условного противника.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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