21.09.2020 (08:00)

Более 30 боевых кораблей Каспийской флотилии привлечены к участию в СКШУ «Кавказ-2020»

Более 30 экипажей надводных кораблей Каспийской флотилии приступили к развертыванию тактических групп в морские полигоны в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

В составе корабельных ударных группировок в море вышли ракетные корабли проектов 11661К и 21631 «Дагестан», «Град Свияжск» и малые артиллерийские корабли «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала», базовые, рейдовые тральщики, противодиверсионные катера типа «Грачонок», «Раптор», десантные катера, а также суда вспомогательного флота.

В ходе учения группировке сил флотилии предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработать взаимодействие с береговыми подразделениями при ведении боевых действий на приморском направлении, практически отработают оборону морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности в акватории Каспийского моря.

Всего к участию в СКШУ «Кавказ-2020» задействовано около 40 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 3 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии, а также 10 летательных аппаратов.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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