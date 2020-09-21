21.09.2020 (07:00)

Более 3,5 тыс. военнослужащих ВДВ и около 1 тыс. единиц ВВСТ задействовано в СКШУ «Кавказ-2020»

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2020 год, Воздушно-десантные войска примут участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» (СКШУ «Кавказ-2020»), которое пройдет в период с 21 по 26 сентября с.г. на трех общевойсковых полигонах Южного военного округа, двух наземных авиационных полигонах, одном полигоне ВДВ, а также в акваториях Черного и Каспийского морей под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации.

В соответствии с замыслом СКШУ «Кавказ-2020», на Юго-Западном стратегическом направлении спланировано применение подразделений ВДВ в составе трех соединений, которым предстоит десантироваться парашютным и посадочным способами, завершить уничтожение противника в районах десантирования, а также удержать выгодные рубежи и обеспечить успешные действия основной контр ударной группировки войск (сил).

Предусматривается применение оперативного десанта от Новороссийского и Камышинского десантно-штурмовых соединений парашютным способом. Десантно-штурмовые действия в качестве тактического воздушного десанта из вертолетов армейской авиации отработают подразделения Ульяновского и Камышинского десантно-штурмовых соединений. При этом личный состав и техника Ульяновского соединения выполнят ряд задач в рамках продолжения эксперимента по созданию соединения ВДВ «нового типа».

Основные действия Воздушно-десантных войск развернутся на полигоне «Капустин Яр», где будет десантировано более 1000 человек личного состава и более 100 единиц боевой и специальной техники из более чем 50 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России.

Десантирование будет проведено с двух аэродромов, расположенных в Таганроге и Ульяновске, самолетами Ил-76мд на две параллельные площадки приземления на полигоне «Капустин Яр», с разносом по высотам от 900 до 600 метров.

Впервые в рамках учений будет проведено десантирование парашютным способом из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76мд парашютно-десантного подразделения, на вооружении которого стоят боевые машины десанта БМД-4М, в общем боевом порядке соединения, с применением новейших парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и многофункциональных парашютных систем МКС-350, специально разработанных для новейшей боевой техники Воздушно-десантных войск.

В ходе высадки тактического воздушного десанта будет осуществлено беспарашютное десантирование личного состава на полигонах «Капустин Яр» и «Прудбой», с использованием канатов и спусковых устройств из вертолетов армейской авиации, а также посадочным способом.

Кроме того, в ходе высадки главных сил десанта будет осуществлена переброска вертолетами армейской авиации Ми-26 и Ми-8АМТШ батареи гаубиц Д-30, автомобилей «Нива Котенок» и «Эскадрон», оснащенных 120-мм минометами «Сани», автоматическими гранатометами АГС-17, крупнокалиберными пулеметами «Корд», а также автомобилей-багги и УАЗ «Пикап», оснащенными пулеметами «Печенег».

В это же время на полигоне «Раевский» в Краснодарском крае подразделения Новороссийского десантно-штурмового горного соединения отразят высадку морского десанта условного противника на морское побережье.

Всего для участия в СКШУ «Кавказ-2020» от Воздушно-десантных войск будет привлечено более 3,5 тыс. военнослужащих и порядка 1 тыс. единиц военной и специальной техники.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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