21.09.2020 (06:00)

Дивизионы новейших зенитных ракетных комплексов усилили систему ПВО ЮВО в районах проведения СКШУ «Кавказ-2020»

Дивизионы современных зенитных ракетных систем и комплексов 4 армии ВВС и ПВО и общевойсковых объединений Южного военного округа (ЮВО) обеспечили надежную противовоздушную оборону войск и сил на Юге России, в районах проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

Более десяти дивизионов, вооруженных системами С-400, С-300, зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», из состава дивизий 4 армии ВВС и ПВО ЮВО совершили марши на позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах. Кроме того, защиту сил общевойсковых объединений от ударов воздушного противника обеспечивают комплексы войсковой ПВО Бук-М2, Бук-М3 и ТОР-М.

Расчеты подразделений ПВО отработают задачи по прикрытию районов сосредоточения соединений и воинских частей ЮВО, задействованных в мероприятиях СКШУ «Кавказ-2020» в регионах Северного Кавказа, Закавказья, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставрополья и Кубани.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице