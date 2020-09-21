21.09.2020 (05:00)

В ходе СКШУ «Кавказ-2020» будут отработаны вопросы подготовки и проведения операций по борьбе с вооруженными формированиями международных террористических организаций

Изоляцию районов действий незаконных вооруженных формирований международных террористических организаций, их блокирование и уничтожение отработают в ходе совместных операций группировки войск (сил) на стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Розыгрыши практических действий войск (сил) по блокированию воздушных и морских каналов снабжения незаконных вооруженных формирований будут проведены силами группировки авиации и ПВО Южного военного округа, Черноморского флота, Каспийской флотилии во взаимодействии с кораблями военно-морских сил Исламской Республики Иран.

Кроме того, в ходе учения предусмотрены практические мероприятия войск, направленные на развертывание и ведение территориальной обороны Российской Федерации.

Основные розыгрыши практических действий войск (сил) будут проведены на внутренних полигонах Южного военного округа. В акваториях Черного и Каспийского морей предусматриваются действий группировок сил Черноморского флота и Каспийской флотилии по оказанию содействия сухопутным войскам на приморских направлениях, обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности.

На полигонах в Армении, Абхазии и Южной Осетии планируется отработать эпизоды ведения совместных с подразделениями указанных государств военных действий с незаконными вооруженными формированиями по отдельным сценариям.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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