21.09.2020 (03:00)

Подразделения РЭБ и связи соединений ЮВО и ВДВ развернули системы АСУВ и обеспечили защиту от БЛА противника под Волгоградом в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) и отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированных в Волгоградской области, обеспечили скрытую систему управления войсками и защиту от беспилотников условного противника на полигоне «Прудбой» в ходе проведения стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

В ходе проведения маневров военнослужащие подразделений связи и радиоэлектронной борьбы развернули подвижные пункты управления, осуществив защиту радиоканалов от массированного воздействия и подавления радиочастот РЭБ условного противника, обеспечив непрерывное управление войсками.

Подразделения связи переместив полевые узлы выполнили маскировку и укрыли станции спутниковой связи, командно-штабные машины, антенны и кабельные линии связи учитывая особенности и рельеф местности полигона.

Применение комплексов «Борисоглебск-2» подразделениями РЭБ ЮВО позволило подавить сигналы управления беспилотных летательных аппаратов условного противника и предотвратить проведение ими оптической и электронной воздушной разведки.

К СКШУ «Кавказ-2020» на территории ЮВО, которое проводится с 21 по 26 сентября, привлечено около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МСЧ). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, попадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих.

В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Кроме того, для отработки совместных действий в составе группировки войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Монголии, Мьянмы, Пакистана – всего до 1000 иностранных военнослужащих.

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