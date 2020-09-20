20.09.2020 (23:30)

На полигоне «Капустин Яр» прошел концерт, приуроченный к открытию командно-штабных учений «Кавказ-2020»

В полевом лагере для иностранных участников стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» артисты ансамбля песни и пляски Южного военного округа и ансамбля Черноморского флота выступили перед участниками учений «Кавказ-2020» прибывшими из 5 стран на полигон «Капустин Яр».

Гостям была показана концертная программа, включающая в себя вокальные и танцевальные номера в исполнении армейских артистов. Военные артисты под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Игоря Марченко исполни более 20 номеров, встреченные у гостей бурными аплодисментами.

«Сегодня замечательный, солнечный день. Ребята нас принимают тоже тепло. Радуются, хлопают и поют вместе с нами, это самое главное, что нужно артисту.» - отметила солист ансамбля песни и пляски Южного военного округа Вероника Исправникова.

Помимо концерта военнослужащие принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях на специально оборудованных спортивных площадках. Импровизированный чемпионат по волейболу прошел между командами стран участниц.

«В Пакистане национальный спорт — это хоккей, но не менее распространённым является крикет. Это одна из самых простых игр, из оборудования все то нужна бита и пару мячей» - сказал представитель специальных сил армии Пакистан капитан Сакеб Раза.

Всего в СКШУ «Кавказ-2020» предполагается привлечь около 80 тысяч человек в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, попадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимым под единым оперативным командованием, составит 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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