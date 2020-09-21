21.09.2020 (02:00)

В ходе СКШУ «Кавказ-2020» на полигоне «Прудбой» под Волгоградом командиры и штабы соединений отработают комплекс специальных задач



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В ходе СКШУ «Кавказ-2020» на полигоне «Прудбой» под Волгоградом командиры и штабы соединений отработают комплекс специальных задач

В стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020» на полигоне «Прудбой» принимают участие подразделения соединений Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированных в Волгоградской области.

Учения начались с приведения личного состава соединений в высшую степень боевой готовности, в ходе которой были отработаны вопросы подготовки вооружения и военной техники к передислокации и боевому применению, а также загрузки запасов материальных средств.

Сегодня военнослужащие совершили марш комбинированным способом и в составе механизированных колонн в районы сосредоточений для получения дальнейших распоряжений.

Выдвижение войск на гусеничной технике проходит по пересеченной местности. В соответствии задачей колонны бронетехники двигаются по полевым и рокадным дорогам местного назначения в условиях повышенной запыленности. В ходе маршей на передвигающиеся подразделения ЮВО и ВДВ постоянно воздействуют диверсионные силы условного противника, замедляя движение подразделений к местам выполнения задач по предназначению.

В учении под Волгоградом принимают участие боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия 2С19, а также транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ и другая многоцелевая техника.

В процессе решения учебно-боевых задач командиры и штабы соединений ЮВО и ВДВ в течение недели будут совместно совершенствовать практические навыки в непрерывном управлении действиями подчиненных сил в ходе условного боя, организации и поддержании взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника.

К СКШУ «Кавказ-2020» на территории ЮВО, которое проводится с 21 по 26 сентября, привлечено около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МСЧ). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, попадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих.

В практических действиях войск (сил) на полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Кроме того, для отработки совместных действий в составе группировки войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Монголии, Мьянмы, Пакистана – всего до 1000 иностранных военнослужащих.

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