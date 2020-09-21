21.09.2020 (01:00)

Практические действия войск в ходе СКШУ «Кавказ-2020» пройдут в едином замысле общей оперативно-тактической обстановки

Практические действия войск (сил) в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» планируется провести в едином замысле на фоне общей оперативно-тактической обстановки.

Для отработки практических действий войск (сил) на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области создана коалиционная группировка войск (сил) в составе соединений и воинских частей Южного военного округа и воинских контингентов Республики Армения, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Мьянмы и Пакистана.

Основные группировки войск (сил) Южного военного округа размещены также на полигонах «Ашулук» в Астраханской области, «Прудбой» в Волгоградской области, «Аданак» в Дагестане, а также в пунктах высадки морского десанта «мыс Железный Рог» на Черноморском побережье и «Турали» на побережье Каспийского моря.

Отдельные розыгрыши практических действий пройдут на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» в Республике Абхазия, на полигоне «Баграмян» в Республике Армения и на полигоне «Дзарцеми» в Республике Южная Осетия.

Учитывая опыт, полученный в ходе боевых действий в современных вооруженных конфликтах, в том числе в Сирийской Арабской Республике, в ходе проведения СКШУ «Кавказ-2020» особое внимание будет уделено борьбе с крылами ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на всю глубину построения боевого порядка противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида боевых действий к другому и созданию сложной, динамичной обстановки, максимальному использованию возможностей вооружения и военной техники в любое время суток, ведению боевых действий самостоятельно, в отрыве от главных сил, совершению глубоких рейдов, охватов и обходов.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице