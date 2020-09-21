21.09.2020 (00:00)

В Вооруженных Силах Российской Федерации стартовало стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Вооруженных Силах Российской Федерации стартовало стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020»

21 сентября 2020 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации дан старт стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

СКШУ «Каквказ-2020», являющееся завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации в текущем году, проводится в период с 21 по 26 сентября 2020 года на территории Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации.

В ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

На первом этапе СКШУ «Кавказ-2020» органы военного управления проведут планирование боевых действий в созданной по учению условной военно-политической обстановке. Будут отработаны вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран-участниц учения по отражению ударов средств воздушного нападения, ведению разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками в ходе ведения совместных боевых действий. Предполагается проведение розыгрышей действий сухопутных группировок войск, группировок авиации и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии. Кроме того, в ходе учения предусмотрены практические мероприятия войск, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны.

Основные действия войск (сил) пройдут на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской». В акваториях Черного и Каспийского морей будут проведены розыгрыши эпизодов действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей военно-морских сил Исламской Республики Иран.

Кроме того, для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана, всего – до 1000 иностранных военнослужащих. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих.

В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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