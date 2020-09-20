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20.09.2020 (20:45)

Новороссийский гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий полк отметил 72-ю годовщину своего образования

В Новороссийске торжественным мероприятием отметил день своего образования гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий полк Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Мероприятие началось с выноса Боевого знамени части. На праздничном митинге командир полка герой России гвардии полковник Сергей Евлампиев поздравил личный состав с праздником. Наиболее отличившимся военнослужащим, добившимся высоких результатов в боевой подготовке, командир соединения гвардии полковник Андрей Суховецкий лично вручил награды, ценные подарки и грамоты. К личному составу обратились почетные гости праздника, представители администрации и ветераны, проходившие службу в этом прославленном полку.

За 72 года своей славной истории, полк вписал немало ярких страниц мужества, доблести и чести в книгу ратной истории ВДВ.

Сегодня личный состав полка готовится принять активное участие в стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».

Новороссийский Кубанский казачий полк считается одним из лучших в Воздушно-десантных войсках.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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