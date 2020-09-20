20.09.2020 (20:30)

Памятная церемония передачи останков красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны состоялась в городе-герое Туле

В городе-герое Туле прошла памятная церемония отдания почестей и передаче на Родину останков героя-красноармейца Ахметова Файзылгаяна Хазимухаметовича, погибшего в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в боях под Тулой и найденные поисковыми отрядами.

Мероприятие проведено командованием Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, представителями оружейной промышленности города Тулы, военным комиссариатом по Тульской области и Правительством Тульской области.

В ходе проведения военно-патриотических мероприятий военнослужащие Тульского соединения, представители ВВПОД «Юнармия» и допризывная молодежь почтили память героя минутой молчания, возложили цветы к памятнику «Защитникам неба Отечества».

С торжественной речью к участникам торжественного мероприятия обратился заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Алексей Быков, который напомнил: «В годы Великой отечественной войны, наши с Вами, отцы и деды положили свои жизни, что мы жили под мирным небом. И мы, десантники, сделаем всё что бы наше небо оставалось мирным».

“Башкирия – его историческая родина, и он возвращается домой, к своим потомкам. На сегодняшний день по полученным данным найденны родственники погибшего героя и сейчас они его ждут дома. У красноармейца Ахметова 5 внуков. На родине останки красноармейца Ахметова Файзылгаяна Хазимухаметовича будут преданы земле по всем законам Корана”, - подчеркнул гвардии полковник Алексей Быков.

Под звуки военного оркестра воины-десантники прошли мимо останков красноармейца торжественным маршем, отдав дань памяти Герою Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

По архивным документам удалось установить - Ахметов Файзылгаян Хазимухаметович – стрелок 860-го стрелкового полка, 283-й стрелковой дивизии, 3 армии Брянского фронта, совершил подвиг 17 октября 1942 года, во время наступления немцев на высоту 230,7 в районе Мценска, находясь в боевом охранении не покинул пост, а смело принял бой и огнём из винтовки, гранатами, а также действую штыком уничтожил 9 фашистов, за что был награжден медалью «За отвагу».

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