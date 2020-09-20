20.09.2020 (18:45)

Во Владивостоке завершены чемпионаты Военно-Морского Флота по гребно-парусным видам спорта

В главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке в период с 10 по 20 сентября проведены чемпионаты Военно-Морского Флота по гребно-парусным видам спорта. Соревнования по четырём видам спорта (гребля на шлюпках, гребно-парусное двоеборье, парусные гонки на шлюпках и дальнее спортивное плавание) прошли в рамках Спартакиады Военно-Морского Флота 2020 года, в которых приняли участие сборные команды флотов, высших военно-морских учебных заведений и воинских частей, подчинённых Главнокомандующему Военно-Морским Флотом.

«В течение 10 дней на акватории Амурского залива 12 сборных команд состязались не только друг с другом, но и противоборствовали воде и ветру за звание лучших в умении управлять шлюпкой на вёслах и под парусом. По итогам проведённых соревнований по гребле на шлюпках на двух дистанциях 1000 м и 2000 м, а также в гребно-парусном двоеборье победителем стала сборная команда Черноморского высшего военно-морского училища. Чемпионом Военно-Морского Флота в парусных гонках стала сборная команда Государственного центрального морского полигона Минобороны России, а лучшей сборной в дальнем спортивном плавании на морских шлюпках на дистанции 12 км стала сборная команда ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». – сообщил помощник Главкома ВМФ России по физической подготовке капитан 1 ранга Алексей Пивечёв.

По итогам проведённых соревнований сформированы сборные команды Военно-Морского Флота для участия в чемпионатах Вооружённых Сил Российской Федерации по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью, которые в первые в современной истории Вооружённых Сил Российской Федерации состоятся в г. Владивостоке с 22 по 30 сентября 2020 г.

В перерывах между стартами для участников соревнований были организованы экскурсии по историческим местам и достопримечательностям Владивостока, а также музею Тихоокеанского флота.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов отметил, что проведённые соревнования по гребно-парусным видам спорта на морских шлюпках во Владивостоке будут способствовать развитию его массовости и привлечению новых участников, а Главным командованием Военно-Морского Флота будет продолжена дальнейшая работа по закупке и оснащению новыми шлюпками (ЯЛ-6П) воинских частей и организаций Военно-Морского Флота, а также военно-учебных заведений Минобороны России.

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