20.09.2020 (18:15)

Состоялась торжественная церемония закладки капсулы на месте будущего памятника юнгам Валаама на территории мемориала «Невский пятачок»

На территории мемориала «Невский пятачок» (Ленинградская область, Кировский район) состоялась торжественная церемония, посвященная закладке капсулы на место будущего памятника подвигу юнг Школы боцманов острова Валаам в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие представители Главного командования ВМФ России, руководство и воспитанники Нахимовского военно-морского училища, ветераны ВМФ, представители администрации Ленинградской области.

Церемония была посвящена увековечиванию памяти юнг Школы боцманов острова Валаам и проведена на месте, где состоялся бой по прорыву блокады Ленинграда 1942 году. В рамках мероприятия была произведена торжественная закладка капсулы, освящение места для будущего памятника, состоялось торжественное прохождение нахимовцев 11 класса и выступление вокального ансамбля «Песня – душа» в сопровождении оркестра Нахимовского военно-морского училища. По поручению Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова с приветственным словом к участникам церемонииобратился заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом России – начальник береговых войск генерал-лейтенант Виктор Астапов, начальник Нахимовского военно-морского училища Алексей Максимчук, специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга Михаил Юрченко, заместитель главы муниципального района Ленинградской области Татьяна Лоскутова, представители Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря.

Историческая справка.

В 1940 году, согласно приказу наркома ВМФ СССР Н. Г. Кузнецова, на острове Валаам создали школу боцманов Военно-Морского Флота. В качестве эксперимента была создана рота, отличительной особенностью которой был набор в неё подростков в возрасте 15-17 лет. Так появилась первая в истории СССР рота юнг.

19 сентября 1941 года весь личный состав школу боцманов с острова был переправлен на материк в районе маяка Осиновец Всеволожского района, откуда около половины юнг были направлены в роту охраны военно-морской базы «Морье» Ладожской Военной флотилии. Другая часть юнг (51 человек) вместе с курсантами 2-ой роты школы боцманов были переброшены на ст. Мельничный Ручей, откуда совершили марш-бросок в 50 километров по проселочным дорогам до Невской Дубровки. Там в составе 1-ой отдельной стрелковой роты 3-его батальона 4-ой бригады морской пехоты им предстояло форсировать Неву и вести тяжелые кровопролитные бои за плацдарм на левом берегу, известный всем как Невский пятачок.

Рота состояла из 207 человек, одну четвертую часть которой составляли юнги (не считая курсантов). С первых же дней на плацдарме юнги и курсанты Валаамской школы боцманов проявили чудеса мужества и героизма в боях, тем самым заслужили к себе уважения среди бойцов и командиров других подразделений, за что роту стали называть ротой юнг. Рота юнг за всю войну была единственным подразделением, в составе которого воевали десятки юных бойцов. За героизм, проявленный в боях на плацдарме, всему личному составу роты была объявлена благодарность, а многие мальчишки получили свои первые ордена и медали. Оставшиеся в живых курсанты и юнги были отправлены учиться в созданную школу корабельных боцманов на судне «Комсомолец».

Пережив холодную, голодную зиму мальчишкам опять довелось поучаствовать в сражениях на Пятачке осенью 1942 г. Накануне экзаменов курсантов школы корабельных боцманов вновь бросили в район Невской Дубровки. В ночь с 25 на 26 сентября 1942 г. будущим боцманам в качестве командиров шлюпок предстояло перебросить на Невский пятачок наши части в ходе проведения 4-ой операции по прорыву блокады Ленинграда. Весной 1943 г. курсанты школы, получив старшинские звания, ушли бить врага на кораблях ВМФ. Известно, что всего в боях на Невском пяточке погибло 25 юнг.

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