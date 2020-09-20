20.09.2020 (20:15)

В Пермском СВУ пройдут Военно-технические чтения посвященные истории создания вооружения РВСН

В цикле круглых столов и бесед суворовцы подготовят ряд план-конспектов и технологических по тематике становления и развития ракетного вооружения, от первых экспериментальных образцов до современных ракетных комплексов, стоящих на вооружении РВСН.

Также суворовцы примут участие в конкурсе мультимедийных проектных работ среди обучающихся довузовских образовательных организаций Минобороны России «Военные династии в истории России».

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