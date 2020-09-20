Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.09.2020 (20:15)

В Пермском СВУ пройдут Военно-технические чтения посвященные истории создания вооружения РВСН

В цикле круглых столов и бесед суворовцы подготовят ряд план-конспектов и технологических по тематике становления и развития ракетного вооружения, от первых экспериментальных образцов до современных ракетных комплексов, стоящих на вооружении РВСН.

Также суворовцы примут участие в конкурсе мультимедийных проектных работ среди обучающихся довузовских образовательных организаций Минобороны России «Военные династии в истории России».

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Новости по теме:
В РВСН поступают новейшие тренажёры для ракетного комплекса «Ярс»
Пусковые установки ПГРК «Ярс» вышли на маршруты патрулирования в Новосибирском ракетном соединении
В Тагильском соединении РВСН отрабатывают вывод ракетных комплексов "Ярс" на полевые позиции
В РВСН обновляется парк автомобильной техники

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false