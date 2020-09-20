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20.09.2020 (20:00)

Командующий 15 армией Воздушно-космических сил особого назначения поздравил жителей города Краснознаменск с Днем города

Командующий 15 армией Воздушно-космических сил особого назначения поздравил жителей города, главу города, ветеранов, работников социальной и коммунальной сферы с Днем города Краснознаменск.

«Создание, развитие города, его перспективы неразрывно связаны с отечественной космонавтикой и военно-космической деятельностью государства», - сказал командующий 15 армией ВКС ОсН генерал-лейтенант Андрей Вышинский, попутно отметив, что Краснознаменск, это один из красивейших и обустроенных городов Московской области, где созданы благоприятные условия жизни, службы, быта военнослужащих.

Жителей Краснознаменска порадовал своим выступлением ансамбль 15 армии ВКС ОсН и оркестр Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова. Также, жителей города угостили солдатской кашей из полевой кухни. Вечером небо Краснознаменска озарилось праздничным салютом.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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