20.09.2020 (19:00)

В Вольске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Красного Знамени генералу Нарышкину

На здании военного комиссариата города Вольска Саратовской области открыли мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды, генерал-майору Ивану Осиповичу Нарышкину. В церемонии принимали участие родственница генерал-майора Людмила Нарышкина, представители администрации города, депутаты и общественные деятели, военнослужащие и юнармейцы.

Иван Осипович родился в Вольске 25 мая 1896 года. В 1915 году был призван на военную службу и направлен на фронт. В Гражданскую войну принимал участие в подавлении восстаний в районе Вольска, Самары и Астрахани. В мае 1920 г. в составе РККА убыл на Западный фронт, особо отличился в боях под Варшавой. Будучи в арьергарде, в течение 6 часов непрерывно отбивал атаки белополяков и обеспечил отход основных сил. Приказом по армиям Западного фронта от 15 мая 1922 г. за эти бои он был награжден орденом Красного Знамени.

В Великую Отечественную в разные годы Иван Нарышкин командовал 323-й Краснознаменной Брянской ордена Суворова стрелковой дивизией, 11-ой резервной стрелковой дивизией Харьковского военного округа, 324-ой стрелковой Верхнеднепровской дивизией. В 1944 году славному сыну земли Вольской было присвоено звание присвоено звание Гвардии генерал-майора.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

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