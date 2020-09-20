20.09.2020 (17:00)

Иностранные участники СКШУ «Кавказ-2020» посетили Мамаев курган в Волгограде

Экскурсию по памятным местам Волгограда организовали для иностранных делегаций - участников Стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

Подразделение военнослужащих вооруженных сил Республики Армения побывали на Мамаевом кургане, где российские экскурсоводы представили композиции главного мемориального комплекса города.

Кроме того, делегаций военнослужащих иностранных государств, задействованных в СКШУ «Кавказ-2020», в воскресный день побывали в музее-панораме «Сталинградская битва».

Для тех военнослужащих - участников международных маневров, кто остался в полевом лагере на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, военные артисты творческих коллективов Южного военного округа и Черноморского флота провели концерты.

СКШУ «Кавказ-2020» пройдет в период с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на территории Южного военного округа и станет в текущем году завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

Для отработки совместных действий на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана, всего – до 1 тыс. иностранных военнослужащих.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» предполагается привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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