20.09.2020 (16:00)

Более 300 практических занятий с минно-розыскными собаками провели кинологи ЗВО в текущем году

С начала текущего года кинологи инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, провели более 300 практических занятий по специальной подготовке с минно-розыскными собаками соединения.

В ходе совместных тренировок военнослужащие совершенствовали навыки четвероногих питомцев в прохождении специальной полосы препятствий в защитных кинологических комплектах, поиску различных типов взрывчатых веществ на незнакомых участках местности, работе в условиях непогоды и времени суток.

Использование минно-розыскных собак позволяет в кратчайшие сроки определить наличие взрывоопасных веществ на местности. Специалисты минно-розыскной службы полка неоднократно участвовали в обеспечении крупных мероприятий различного масштаба на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Мобильные группы разминирования объединения ежедневно выполняют задачи по поиску, вывозу и утилизации неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны. С начала текущего месяца, саперами уже было обезврежено более 60 взрывоопасных предметов, найденных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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