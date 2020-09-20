20.09.2020 (13:45)
На полигоне «Капустин Яр» полностью развернут полевой лагерь для размещения иностранных участников СКШУ «Кавказ-2020»
На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области развернут полевой лагерь для размещения иностранных участников стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».
Завершили оборудование полевого лагеря для размещения военнослужащих иностранных государств, которые примут участие в СКШУ «Кавказ-2020». В состав лагеря входят палатки для проживания, бытового обслуживания, пункты хозяйственного довольствия, столовые с кухнями, медицинский пункт и другие элементы, необходимые для успешного выполнения задач в рамках учения. Также оборудованы спортивный городок, комнаты для хранения оружия контейнерного типа, организована караульная служба.
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